Se filtraron videos del preocupante estado de salud de Dalila: fue operada de urgencia

Dalila volvió a llamar la atención en un espectáculo. Esta vez, se presentó en un evento privado donde la filmaron en un estado que provocó preocupación y sorpresa entre sus fanáticos.

La reconocida cantante de cumbia estuvo el pasado fin de semana en Tucumán, pero su paso por la provincia no terminó de la mejor manera.

En “Toda la Vida”, la panelista Gise Fernandez en diálogo con Franco Bagnato, relató: “Se viralizó un video de la cantante en un show privado en un casamiento en Tucumán, donde se la vio con dificultades para articular el bolero ‘Contigo en la distancia’, mientras un asistente le acercaba una copa de champagne, después de este evento ella tenía pautado su presentación en una discoteca en la misma provincia, en la cuál todos los músicos estaban en el escenario, pero ella no asistió”.

En la misma línea, agregó: “Ella estaba anunciada a las 03 am, para ir a este show y a las 04:30 anunciaron que no iba a cantar porque estaba descompensada. En el local bailable se produjo incidentes por su ausencia, el dinero de las entradas no se devolvió, pero que se iba a reprogramar el show. La cantante mandó un video a los dueños del local y ellos lo viralizaron, pidió disculpas a sus fans por cancelar el espectáculo y explicó que fue debido a algo personal”, explicó Gise Fernandez”.

Pablo Verxlitaki, uno de los novios del casamiento, detalló: “La conozco a Dalila, es raro porque no estaba borracha como se dice, tomamos tranquilos porque era una fiesta del casamiento y se fue de hecho antes para poder cumplir con sus compromisos. Su presentación era un local en un cerro, se le apunaron los oídos y le bajo la presión. Es lo que yo se de lo que le paso“.

A través de Instagram, la cantante contó que tuvo que ser operada de urgencia y compartió una foto desde su internación.

“Tengo crisis de estrés, y anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana. A los que hablan porque tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos”, expuso.