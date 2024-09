Preocupación por Benito Fernández, el conocido diseñador de moda sufrió un cuadro de salud y quedó internado en el hospital. El hombre de 64 años comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un centro médico, donde quedó internado. Cabe recordar que durante este año estuvo internada por estrés y ataques de pánico.

La situación sucedió el pasado domingo 22 de septiembre por la mañana. Allí, el famoso diseñador presentó problemas para respirar y se dirigió a la clínica para ser asistido. En este marco, habló con la prensa, llevó tranquilidad y dio detalles de lo que le ocurrió.

“Ayer(sábado) ya me sentía mal, vinieron a verme los médicos. Estaba con una especie de neumonía que no llegó a ser pulmonía. Me dijeron que si seguía respirando mal fuera hoy (domingo) a la clínica a la mañana”, indicó.

“Me hicieron unas nebulizaciones, pero nada grave, fue un susto nada más”, explicó Fernández. Luego , agregó: “Creo que esto también de salir a hacer 80 cosas a la vez hace que las defensas te bajen. Nunca me había pasado algo así. El estrés también. Volver así tan arriba después del bajón que tuve… la contención del afuera fue lo más importante que tuve”.

Cabe señalar que el diseñador es uno de los participantes de Cantando por un Sueño, el nuevo programa de Marcelo Tinelli. “Por suerte no debuto el lunes, sino el miércoles, así que ya voy a estar bien. Ahora estoy descansando, pero voy a estar ahí el miércoles a full. Igual yo creo que me voy a ir en la primera gala, porque cantando, imaginate”, concluyó.

