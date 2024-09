Luego de su participación en Gran Hermano 2023/24, Sabrina Cortez apareció en sus redes sociales y lanzó un desesperado pedido de ayuda que alertó a todos sus fanáticos.

La modelo publicó un video en su cuenta de TikTok y reveló que padece un brote de acné en su rostro que la comenzó a preocupar física y emocionalmente.

“La estoy pasando heavy, heavy. Desde que salí de GH la estoy pasando como el ojete con los granos, detalló al mostrar su cara sin maquillaje, apuntando como consecuencia el estrés que padeció durante su estadía en el reality.

Cortez tuvo un fugaz romance con Alan Simone y quedó expuesta a un presunto acto de infidelidad con su expareja. La exposición mediática, la presión del público y la reintegración a su vida cotidiana fueron desafíos que, según ella misma, podrían haber influido en este brote.

“Dejé las pastillas anticonceptivas. Las tomé muchísimos años y no las quería más en mi vida. Me puse un DIU. Además, como una ballena con hambre las 24 horas del día. Es una cosa que no puedo parar”, contó sin filtros.

“Sé que tengo que organizarme con la alimentación y comer mejor. Sé que tengo que entrenar, sé que tengo que tomar mucha agua. Yo lo tengo clarísimo. Pero no lo puedo hacer. Gracias a Dios no soy una persona a la que le toque la autoestima tener este tipo de cosas”, cerró Sabrina Cortez, quien recibió el aliento de sus fans.

