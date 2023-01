Todo sigue igual, nada cambió. Marcos Ginocchio volvió a pasar otro situación de acoso sexual con Camila Lattanzio y todo quedó registrado a través de las cámaras. En un video se vio con claridad cuando ella se acercó y el joven decidió alejarse. Esto se repitió en dos ocasiones en un lapso de cinco minutos.

Esta situación se agrega a un momento previo y polémico entre ambos participantes, donde el joven salteño se enojó porque la rubia lo tocó en reiteradas oportunidades sin su consentimiento.

En un video que se viralizó en las redes se pudo ver el momento en el que la joven coincide con el salteño en la pileta y se le acerca tanto que Marcos decide alejarse. Sin advertir las señales de su compañero, Camila volvió a repetir la acción, generando incomodidad.

Escándalo: una actriz descubrió a su novio “teniendo intimidad” con la hermana de Thiago ex GH

En las redes sociales repudiaron la actitud de Lattanzio asegurando que le cuesta entender que no es no. “Es realmente insoportable, pobre Marquitos”; “Él siempre es respetuoso con ella, pero no hay caso”; “La producción debería hacer algo con esta chica porque se está pasando de la raya”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Los fans del estudiante de abogacía están cansados de la actitud de la cantante y pidieron su expulsión por acosadora. “Le cuesta entender que no es no”, “Es realmente insoportable, pobre Marquitos”, “Él siempre es respetuoso con ella, pero no hay caso”, “La producción debería hacer algo con esta chica porque se está pasando de la raya”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.