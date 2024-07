Este viernes y en la previa del Día del Amigo, el legendario Pity Álvarez se reunió con su viejo amigo Charly Seta, líder de la banda Do Neurona, para lanzar una emotiva canción que rinde homenaje a su entrañable amistad de años.

"Amistad Eterna" es el resultado de este encuentro entre viejos camaradas, en el que también participa otro amigo, el ex guitarrista de Intoxicados, Felipe Barrozo. La canción, compuesta por Seta junto a Lupe Laterza, vocalista de Do Neurona, nació con la voz de Pity Álvarez en mente desde un principio.

"Cuando pensamos en esta canción, estuvo dando vueltas en mi cabeza la voz de Pity todo el tiempo, no me la imaginaba sin su presencia", cuenta Seta. "Él es un amigo de toda la vida, referente de nuestra música y que siempre nos apoyó desde nuestros comienzos. Para Do Neurona, haber hecho esta canción con la producción de Pity Álvarez y Felipe Barrozo es un orgullo".

Pity no solo aporta su inconfundible voz, sino que también se encargó de la producción del tema junto a Barrozo. En la segunda estrofa, el ex líder de Viejas Locas canta versos que reflejan la profundidad de una amistad sincera: "El camino se vuelve más humano/ el amigo sincero es como mi hermano".

El videoclip de "Amistad Eterna", dirigido por Santiago Ruiz, captura momentos actuales de los tres músicos juntos, retratando su larga trayectoria y la fuerza de su vínculo inquebrantable.