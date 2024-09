Pampita se hartó y reveló los chats del escándalo con García Moritán: "Me enteré..."

Pampita reveló las capturas de los chats que tuvo con Roberto García Moritán, donde confirma su separación ocurrida hace una semana.

La modelo escribió en sus historias de Instagram un mensaje asegurando que no estaba al tanto de lo ocurrido. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió.

La conductora presentó evidencias que contradicen la afirmación de Moritán sobre una supuesta separación reciente.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires emitió un nuevo comunicado para aclarar sus declaraciones tras la reacción de su ex pareja que se dio a conocer previamente.

“Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné ‘hace un tiempo’ me referí al 20/09/24. Buen sábado en familia”, dijo.

Los chats que publicó Pampita

