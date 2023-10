Javier Milei sufrió un nuevo revés pensando en dar vuelta la elección frente a Sergio Massa: ahora, las fanáticas de Taylor Swift salieron al cruce a comunicar que no votarán al libertario asegurando que es “un peligro” y que “es igual a Trump”.

La artista estadounidense que se presentará en noviembre en el estadio Monumental por primera vez en la historia cuenta con un “fandom” (club de fans) en Argentina que recientemente creó una cuenta de X llamada "Swifties contra LLA" y ahí aprovecharon para emitir un comunicado pidiendo no votar al candidato liberal en el ballotage del 19 de noviembre.

"Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", destaca el texto publicado en X.

En tanto en el mismo texto, añadieron una frase que Swift utilizó en su documental de Netflix. “Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL”, indicó el escrito.

"En diversas entrevistas los candidatos de La Libertad Avanza consideran que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es una mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y consideran que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas", añadieron.

Cerrando el descargo, adelantan que no se inclinarán por el libertario y que irán por Massa de Unión por la Patria: “siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar. Y como dijo Taylor: Cheers to the resistance”.

La artista estadounidense cantará el próximo 9 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate y brindará otro show un día después en el mismo lugar, para que una semana después traslade su música a Brasil.