Marcelo Tinelli es uno de los hombres más codiciados de la Argentina tras su separación de Guillermina Valdés hace más de un año. Si bien Millet Figueroa fue vinculada con el “Cabezón”, en las últimas horas Momi Giardina rompió el silencio y reconoció que tuvo un romance con conductor del Bailando.

Trabajando a full en Luzu TV, como panelista en el programa de Nicolás Occhiato, la bailarina confesó qué pasó con Tinelli, sorprendiendo a todos.

La última vez que la bailarina habló sobre los rumores fue en su visita a PH, Podemos Hablar. En ese momento, Andy Kusnetzoff le preguntó si estaba en pareja y ella fue tajante: "¿Con quién voy a estar? Estoy sola, abandonada y con el corazón roto”. “¿Quién te rompió el corazón?”, le consultó Kusnetzoff y Momi aseguró: “Estuve en pareja 15 años y hace un año y cuatro meses que estoy sola, y no estoy de novia con Tinelli. Son huevadas”.

"¿Estás saliendo con él?", le preguntó Damián Betular, invitado al programa. "No, no es él, no puedo creer que me cargan con Tinelli. Ya salí mucho tiempo…”, deslizó muy suelta de cuerpo y la reacción de sus compañeros fue de impacto total, pues no se esperaban esa declaración. Sin esperarse esa declaración, luego de largos meses de rumores se acabó el misterio.