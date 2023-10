¿Fin del amor?: Se filtraron detalles de la tercera en discordia entre Javier Milei y Fátima Florez

Luego de las votaciones y el escándalo porque cerraron una escuela para que vote Fátima Florez, aseguran que la humorista y el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se pelearon a los gritos en el bunker y, por ese motivo, su pareja no subió al escenario.

Desde Socios del Espectáculo (El Trece), que apuntan hacia Lilia Lemoine, diputada por La Libertad Avanza, como la supuesta tercera en discordia entre el referente liberal y la imitadora; ahora se sumó la versión de otro periodista que iría en la misma dirección.

"No sé si el candidato y su novia, Fátima, están en crisis, pero puedo asegurar que hubo una feroz pelea. Se pudrió todo por una mujer cercana al político", comenzó Juan Etchegoyen desde Mitre Live (Radio Mitre), en alusión al episodio que habría indignado a Fátima F,lorez con Javier Milei.

"Todo se resume a un ataque de celos que habría tenido Fátima el día del cierre de campaña en el Movistar arena y este planteo le habría enojado a Javier que decidió contestarle a su pareja. Hay una mujer rubia de las listas de Milei que al parecer por lo que me contaban fue novia de él y sigue trabajando ahí, Fátima se enteró de todo y estalló todo por los aires, ella sostiene que esta mujer tiene mas privilegios que ella como novia", siguió Etchegoyen sobre el presunto enojo de Fátima Florez.

Sin mencionar el nombre de la mujer que estaría demasiado cerca de Javier Milei, el periodista agregó: "Yo tengo el nombre, pero no lo voy a dar por ahora para resguardarla. El tema es que no todo quedó el día del cierre de campaña, sino que el domingo en el búnker del hotel Libertador también se vivieron momentos de tensión".

"Lo que también me dicen es que al entorno de Javier no le gusta nada Fatima, no le cayó bien ni a su hermana ni tampoco a su entorno más cercano de trabajo", cerró.