Nico Diadema y Formosa, la banda de folk pop comodorense hará una gira en enero por la Cordillera Sur

Nico Diadema y Formosa surgió en el 2021, es una banda de folk pop que está conformada por cinco músicos oriundos de Comodoro que se reunieron a partir de una publicación de Nicolás Nafarrate, guitarrista y vocalista del conjunto, que invitó abiertamente a los artistas de la ciudad a armar un proyecto de banda. Fue a partir de la grabación de su primer disco solista "Senderos", pero el resultado fue "un feed back de voluntades", definió Nicolás.

En una entrevista para ADNSUR, Nafarrate comentó que entre finales de 2020 y principios de 2021 lanzó su primer disco solista que "quedó grabado y subido a las redes" y explicó que "con todo el marco pandémico" no había encontrado motivación para armar la banda con la incertidumbre de no saber si iban a poder juntarse a tocar .

"Me había anotado para un subsidio de INAMU (Instituto Nacional de la Música) a principios de 2021 y salí ganador de región Patagonia. Cuando yo me presento para ese proyecto, el fin era para armar la banda y salir a tocar los temas del disco. Dije 'bueno ya está', me llegó la plata esa, voy a armar la banda. Ahí empecé a buscar a los músicos", recordó el artista.

Un buen inicio para una nueva banda, que comenzó el proyecto con una garantía no menor, de contar con un fondo de dinero para poder solventar los gastos que conllevan los ensayos, traslados, instrumentación y una gran frutilla en el postre la "Gira Musical 2022-Cordillera Sur".

"Se armó un grupo muy lindo, de gente muy piola, que son altos músicos y además estamos compartiendo momentos más humanos, de lo cotidiano. Nos vamos a tocar a la montaña. Son dos semanas de viaje en donde, si bien nos conocemos más o menos, vamos a estar compartiendo y conviviendo todos los días. Desde el desayuno hasta la cena y todo lo que haya que hacer", valoró Nafarrate.

Nico Diadema & Formosa está conformada por : Taty Trigo -bateria-, Juan Daniel Correa "Juanda"- guitarra eléctrica- , Elias Sáez - bajo- y su compañera Gabriela Vera - en teclado- y Nicolás Nafarrate en guitarra y voz.

GIRA POR LA CORDILLERA SUR

A partir de un proyecto anterior, en el 2019, Nicolás Nafarrate recordó la realización de una gira con un colectivo de artistas de Comodoro que se llamaba "Quimera Vertiente", uno de los primeros colectivos de artistas autogestionados de la ciudad y de sus primeras experiencias. Ese año, cuatro proyectos musicales se presentaron en la cordillera y para su organización, estuvieron en contacto durante dos meses con municipios, centros culturales independientes de otras localidades, llamando y proponiéndoles la idea. De allí quedaron algunos contactos, pero también comentó el músico que, para esta ocasión, se animaron también a escribir a lugares nuevos. "Desde cervecerías hasta bibliotecas populares, lo que salga", afirmó.

El día 22 de enero en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes el 23, se sumará a compartir fecha Guillermo O´Connor, un cantautor que está actualmente radicado en Misiones, que Nico Nafarrate conoció en Buenos Aires y había participado en la grabación del disco "Senderos". "Justo vi unas historias de que estaba en Bariloche y le comenté las fechas de la banda, le gustó la idea y va a abrir el show", destacó.

El día 24 de enero estarán compartiendo escenario con Shaman Herrera como artista invitado, en la ciudad de El Bolsón. "Con Shaman somos amigos hace varios años y cuando él viene para acá compartimos alguna fecha y cuando voy para allá también. Se copó para tocar en la Casa del Bicentenario".

"Es una experiencia divina, es algo muy lindo compartir música viajando a la montaña. Todo muy mágico. Desde la convivencia, las cosas que surgen en lo cotidiano, se genera algo muy lindo. Les recomiendo a todos los músicos que lo hagan, no es imposible", concluyó.