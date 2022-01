"Gianne" es una de las jóvenes promesas del rap en Comodoro Rivadavia. Hace más de ocho años se presenta en batallas, competencias y ha grabado temas propios desde los quince años. Una artista que improvisa desde que aprendió a escribir.

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Antonella Gianelli contó que su vínculo con la música arrancó desde muy chica, siempre con el rap. "El primer acercamiento fue cuando me regalaron un piano, a los 7 años", recordó. Y relató que, empezó a escribir letras, canciones, "con el contenido de una niña de esa edad. Puros inventos de amor, ponele", comentó entre risas.

"Conocí por youtube las pistas de los instrumentales de rap, y mucho antes de que empiece en las movidas de las batallas, que se potenció mucho en el 2016, arranqué a escribir canciones sobre las pistas. Mas o menos en el 2011, a mis 10 años. Buscaba instrumentales de rap romántico, o rap de jazz y blues, que son los géneros que más me gustan, como Amy Winehouse, Grover Washington, Aretha Franklin", detalló Gianne.

Murió a los 99 años Betty White, la actriz con el récord Guinness a la trayectoria más extensa

Primero lo hacía de vez en cuando, y en un momento comenzó a encerrarse a escuchar música y componer de manera de forma cotidiana.

En el 2014, a sus 13 años, Gianne decidió presentarse por primera vez a batallar. Ese año habían comenzado las competencias conocidas como "Red Bull" que tuvieron gran impacto a nivel nacional, y en Comodoro, la rapera recordó que "los niños empezaron a rapear en la calle, en la casa, en la escuela, en todos lados".

En relación a sus primeras presentaciones recordó: "Ahí decidí mandarme, yo improvisaba y no me había dado cuenta. Para escribir mis temas de chica creaba freestyle, lo escribía para las pistas y no sabía. Me di cuenta que eso era 'tirar freestyle' cuando fui una plaza por primera vez, que fue en 'La Elemental', un evento que se hacía cada cuatro años, en la plaza frente a la Anónima del kilómetro 3". Allí se realizaban batallas y shows de artistas.

Volvieron los discos: las ventas de vinilos en 2021 fueron las más altas de los últimos 30 años

Un tiempo después, la joven artista participó de otro evento que organizaban en la plaza frente al Huergo que se llamaba "La Petro". "Ahí era mucho más under, se juntaban a pasar el rato, a compartir rimas", recordó Antonella. Hasta que se animó con unos conocidos a organizar una competición en barrio Palazzo, en la plaza de Petroleros Privados que se llamaba "Círculo Freestyle" y convocaron a un montón de chicos para compartir rap.

"Muchísima gente que se fue sumando, después me encontré con que no era sólo eso lo que yo quería, estar en una plaza midiéndome a ver quien era mejor que yo. Lo mío realmente era la música, ahí decidí empezar a sacar mis temas porque tenía un montón, desde chiquita escribiendo", destacó Gianelli.

"Celebrar aún ante el dolor", el mensaje de Rubén Patagonia para Año Nuevo

En el 2015 Gianne comenzó a grabar su primer tema que lo llamó Pensamientos y recordó que no fue fácil. Al principio, lo que ella para en su momento era un "hobbie", lo hacía a espaldas de su familia. Ella sentía que los prejuicios que tenían hacia el rap no iban a permitirle formar parte de "ese ambiente de drogas, alcohol". Era la más chica y protegida en una familia de adultos con otra manera más "conservadora" de ver las cosas.

Ese miedo al rechazo de su propio entorno hacía que Antonella se rateara de la escuela y se tomara colectivos a destinos hasta ese momento desconocidos para animarse a registrar su arte. Hasta que un día, un tema que subió a youtube llegó a los suyos y notaron que lo de la joven rapera no era "un capricho o ganas de no estudiar", el freestyle en ella era una pasión.

Chano compartirá su número de teléfono con los fans: ¿Cuál es el motivo?

🤟 EL RAP Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

La aceptación para Gianne fue un proceso. "Por ser mujer cuesta bastante, muchos te dicen 'como una mina va a rapear'. A nivel nacional es algo que está recontra aceptado, y de hecho hoy en día tenemos referentes como La Joaqui, Cazzu, María Becerra. La mayoría arrancó rapeando. Ponen a la Argentina en un lugar re copado", valoró la artista.

En relación al ámbito local, recordó que cuando ella comenzó estaba Ivana Katana, y destacó que ella "era la rapera de la ciudad, viajaba mucho desde Buenos Aires a Comodoro. Estaba en la movida hace bastante". Tenía su arsenal de fechas que la posicionaban como una referente de la rama del rap.

Se difundieron audios de la amenaza de Cinthia Fernández a Defederico: "te clavo un cuchillo"

Con el correr de los años, y el avance de las mujeres en el empoderamiento del arte, fueron apareciendo más y más pibas. "Está Iara Santana, que la conocí un día por una amistad en común, y grabamos un tema juntas. Ella hizo otros géneros, y hace un año está activa en el rap y la está rompiendo". También mencionó a Aylén "Lilo", que "es muy buena y rapea hace un montón".

Gianne apunta a seguir creciendo: "Sé que valió la pena, lo que pasé, sufrí bullying de un monton de gente, por el hecho de que quizás me juzgaban con que rapeaba por moda, porque no lo sentía, me ninguneaban por mujer. Gracias a resistir, he llegado a tocar para dos festejos de aniversario de la ciudad, se interesan por mi historia, que la gente me conozca para mi valió la pena y estoy contenta con lo poco que logré y voy por más. Y para las personas que se quieran sumar, que no pierdan tiempo, porque cada día que la dudas es un día que perdés. Un día que le estas quitando a tu carrera. Que no tengan miedo de como pueda salir si es realmente lo que les gusta", concluyó.