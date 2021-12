Kion estrenó dos videoclips del disco "Singular": un proyecto de música experimental local

Luz Casares, artista y compositora comodorense, tuvo su primer contacto con la música en su adolescencia, cuando cursaba el secundario, allí empezó a hacer canciones con escritos que iba creando en su diario personal. Sus primeros intentos estuvieron vinculados a tratar de agregarle a esas letras, una compañía con la guitarra. "Ni sabía los acordes, era ir probando los sonidos a ver qué me gustaba", recordó.

Desde otra faceta de su vida, estudió Diseño e Indumentaria, y recién a los 28 años decidió escuchar un latido que no le permitió "continuar esquivando" su amor por el arte sonoro.

Su paso por Mendoza

A los 28, Luz se fue a vivir a Mendoza, y destacó "fue ahí donde empecé mi carrera a nivel profesional, a dedicarme full time a eso". Comenzó con un proyecto de canciones y remarcó que, "lo más valioso" que aprendió fue tanto a nivel composición, instrumentos, como en el aspecto técnico de sonido.

También allí empezó la curiosidad por la gestión cultural. En relación a ello, la artista contó: "Organicé mi propio ciclo multidisciplinario, en donde había música, danza, textos. El proyecto se llamaba 'Los viajes cósmicos'". Era independiente y autogestivo.

La compositora marcó una bisagra puntual en su vida en el año 2017, en un momento de crisis que, como tantas etapas, pudo saltar y florecer hacia nuevos rumbos.

"Venía participando en proyectos de otras personas, pero hubo uno puntual que fue como 'amo este proyecto' y le puse toda mi energía en ese momento, dejé bastante de lado lo que venía haciendo de forma individual y de un día para el otro no pude estar más. Tuve diferencias de opiniones, o lo que suele pasar a veces. Eso fue un momento de crisis que para mí derivó en lo que fue Kion".

A partir de aquel quiebre, comenzó a realizar talleres de lutería para fabricar osciladores, y reconoció "eso me abrió la cabeza por un lado que hasta ese momento no había explorado, que era involucrarme más en experimentación sonora a partir de mi propio instrumento fabricado".

A medida que iba avanzando, surgieron canciones a partir de aquellos instrumentos que tenían una forma definida, "ya no tanto improvisación". De esa experiencia surgió la grabación del primer EP, "Amatista".

Su vuelta a Comodoro, después de estar 16 años fuera de la ciudad, estuvo relacionada, según comentó Luz, a varios motivos personales pero entre ellos, apareció el factor pandemia. "Los artistas independiente veníamos sintiendo cierta crisis o situación en el aire. No estaba resultando muy fácil poder vivir de lo nuestro".

El Club del Sinte

"La dificultad para empezar a trabajar en Comodoro fue un poco lo que motivó hacer el ciclo del Club del Sinte, porque estaba necesitando que algo se mueva a nivel artístico, de conectarme entre artistas y músicos de la ciudad, con quienes sentimos pasión por los sintes puntualmente. Fue un experimento al principio, porque no sabia que respuesta iba a tener y me llevé la sorpresa de que no sólo habían muchas personas, sino que muchos no se conocían entre sí. Y se pudieron encontrar a través de este evento y con instrumentos de un valor cultural altísimo".



Después de 7 ediciones del ciclo, fueron invitados a participar de las charlas Tedx de Comodoro que se llevaron a cabo en el Predio Ferial. " La gente no se lo esperaba, fue super interesante lo que paso ahí. Había personas que nunca habían visto un sintetizador. Y ahí estaban expuestos una diversidad de sintetizadores sonando al mismo tiempo que realmente fue divertido. Nos vieron alrededor de 300 personas", valoró Casares.

Discos, crowfunding y videoclips

"Una de las principales dificultades fue el tema económico, porque el disco (Singular) ya estaba grabado y no podía retirar el material", explicó la artista, y esa problemática la derivó en tomar impulso y continuar buscando alternativas, allí apareció la oportunidad en el crowfunding.

"Tuvo mucho que ver que recién pude retomar mi trabajo de dar clases particulares en octubre del 2021", relató Luz.

El crowfunding es un financiamiento colectivo que se puede hacer a través de distintas plataformas, en este caso Luz Casares decidió hacerlo de forma autogestiva. En principio se da a conocer el proyecto, se cuenta la situación del artista, cuánto dinero se necesita para completar el pago, y brinda opciones de varios tipos de aporte que pueden hacer las personas que les interese colaborar.

Cabe mencionar que el crowfunding seguirá abierto, incluso después de la presentación del disco, porque hay un segundo lanzamiento en enero por Spotify y otras plataformas. "El primero salió por youtube y bandcamp. Lo hice en dos etapas para ir subiéndolo en distintas plataformas, va a seguir adelante hasta terminar de pagarlo", detalló la artista.

Los videos son uno en continuación del otro. El primero se llama "Línea de Tiempo" y fue estrenado el 14 de diciembre; el segundo fue lanzado al día siguiente, y se llamó "5D". La realización estuvo a cargo de Socma Producciones. "Fue una buena experiencia trabajar con ellos, desde lo profesional y desde lo humano", destacó la artista.

"En sí, en la industria de la música nadie saca un disco solo. Además, en Kion se trabajan conceptos, y este ultimo disco "Singular", es una obra conceptual, donde era muy importante poder transmitir en imágenes parte de eso. Poder contar una parte de historia de lo que se cuenta en el disco para mi era fundamental", valoró Casares.



Sobre nuevos proyectos

"Que haya gente que se sienta identificada con el material, cierta sintonía de las personas que escuchan con lo que hacés. Pero, algo muy importante en este momento es poder terminar de pagar todo este material. Sería lo segundo de la lista", manifestó Luz.

"Invito a todos los artistas autogestivos en general a contar de sus proyectos y compartir como es su situación, hay mucha gente que está con dificultad para seguir produciendo sus materiales. Que se animen a compartirlo y a pedir ayuda".