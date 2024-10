La mesa de Mirtha Legrand tuvo su momento picante de la noche, cuando la diva de los almuerzos decidió ahondar, aprovechando la presencia de Benjamín Vicuña, en la polémica separación de Carolina 'Pampita' Ardohain, su expareja y madre de sus hijos, y el exfuncionario del Gobierno Porteño, Roberto García Moritán, en medio de rumores de infidelidad por parte de él.

Sin embargo, el galán chileno mantuvo una postura neutral, evitando profundizar en detalles y prefiriendo centrarse en el bienestar de los niños en medio de esta situación.

"No me meto mucho, no es que no quiero hablar del tema, sino que tampoco sé nada", confesó Benjamín ante la presencia del resto de los invitados.

No obstante, la “Chiqui” se mostró insistente con el tema y recordando que hasta hace no mucho había visto a Pampita y a García Moritán mostrándose muy enamorados.

Mirtha señaló que “Pampita es amorosa” y fue así que visiblemente incómodo, el actor atinó a decir: "Es buena madre, que para mí es lo más importante" , destacó así a la mujer con la que mantuvo una relación durante 10 años y dando por cerrado el tema.

