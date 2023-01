Mirtha Legrand sorprendió al revelar que recibió un regalo invaluable por parte de Lionel Messi. El futbolista le entregó una camiseta de la Selección Argentina autografiada por él mismo y la diva adelantó que no se lo quedará para darle un fin solidario.

A la salida del Teatro Tronador de Mar del Plata, donde fue a ver la obra Los 39 escalones, la conductora conversó con Socios del espectáculo (eltrece) y explicó que el obsequio llegó a su poder después de conversar con la mamá del 10.

“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, contó. “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”, agregó.

Cumplió su sueño: Thiago de Gran Hermano recibió el canje deseado y terminó con el termo en la mano

Cuando recibió el regalo por parte del campeón del mundo, lo primero que pensó la diva es en darle un uso benéfico hacia un hospital de La Feliz: “La vamos a rematar, es todo para el Hospital (Materno Infantil Victorio Tetamanti). Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”.

Legrand es la Madrina Honoraria de FUNDAMI y este año volverá a estar al frente de la cena que tiene como finalidad la compra de nuevas maquinarias para el hospital.