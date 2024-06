Mirtha Legrand se quejó de su busto y habló de los "atributos" de la escultura del "Muñeco" Gallardo: "basta, me da vergüenza..."

Mirtha Legrand, en su programa "La Noche de Mirtha", expresó su descontento con el busto que le hicieron en su ciudad natal, Villa Cañás, al que definió como “feo”, pero después terminó envuelta en una conversación que llegó hasta los atributos de la estatua del ex técnico de River, Marcelo “Muñeco” Gallardo.

La diva, en su programa de Canal 13, dijo en la noche del sábado que la estatua era "fea" y que no la representaba bien.

Legrand ya había pedido cambios al busto el año pasado, pero no quedó satisfecha con el resultado. "Yo no soy así, yo no soy esa", se lamentó, refiriéndose a la escultura, y mencionó en cambio una pintura que colocaron en la terminal de ómnibus, con la que está más conforme.

Sus invitados, incluyendo a Susana Roccasalvo, Darío Lopilato, Edgardo Alfano y Mauricio Dayub, la apoyaron y se ofrecieron a ayudarla a quitar el busto.

Esta situación generó un debate sobre cómo se representan a las figuras públicas en monumentos y la importancia de respetar sus deseos.

“Es feo, a mí no me gusta. No quiero que esté en mi pueblo eso. El bronce, todos los que he visto, no tiene dientes, que salen mal”, lamentó.

“Yo no soy así, yo no soy esa”, resaltó.

Incluso, al ir más allá, agregó: “pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí. El autor no es de ahí, es de Casilda. No lo conozco, nunca lo vimos”.

“No debe ser común un prócer que se queje de su monumento”, mencionó entre risas Mauricio Dayub.

La escultura de Marcelo Gallardo

La conversación en la mesa llegó en un momento a la escultura famosa del “Muñeco” Gallardo, cuya polémica inicialmente Mirtha pareció no recordar.

“¿Era porno, de cuerpo entero?”, preguntó.

Ante eso, los integrantes de la mesa le recordaron que se hizo famosa por el tamaño desproporcionado de la zona genital de la representación del entrenador.

Incluso, Roccasalvo le explicó que “pusieron foco en los genitales, con un tamaño que ni él se lo creía”.

“Terminemos con ese tema, me da vergüenza hablar de esto”, cortó.