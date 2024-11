Migue Granados explicó los motivos de la ausencia de Wanda Nara y L-Gante en su programa "Olga", donde se esperaba su participación en el ciclo "Sería Increíble".

El humorista explicó por qué la popular pareja no pudo asistir, despertando la sorpresa de los fieles seguidores.El conductor comentó que se enteró de la visita de la empresaria y el cantante cuando alguien de su equipo se comunicó para confirmar la entrevista.

"Llamo a Wanda directamente, y ella me dice que no va a venir. Le escribo al tipo que trabaja con ellos y me dice que sí van", indicó el conductor con algo de bronca.

Y continuó, con críticas a su forma de organizarse: "es gente que labura con ellos. Anoche me escribieron para preguntar si venían, y yo respondí ‘yo lo dudo’ (...) Tengo que aclarar lo que pasó. Hasta las 9 de la mañana me decían que sí, pero ahora no responden".

Wanda Nara e Icardi habrían tenido una violenta discusión delante de sus hijos por L-Gante: "Hubo.."

Tras haberse confirmado la relación entre la conductora y el cantante de la “cumbia 420”, el mundo del espectáculo quedó muy sorprendido, junto también al escándalo actual con Mauro Icardi tras haber sido denunciado por violencia de género.