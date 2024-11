Luego de confirmar su relación, Wanda Nara y L-Gante decidieron dejar el país para disfrutar unas mini vacaciones en Brasil.

Acompañados por Jamaica, la hija que el músico tuvo con Tamara Báez, la flamante pareja disfrutada cada momento y en las últimas horas, se filtraron picantes videos que sorprendieron a todos.

En este sentido, los clips fueron reproducidos en LAM (América), donde una huésped del Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, mostró a la empresaria jugando con la hija de su novio y agarrándola a upa.

Sin embargo, el siguiente video muestra a Wanda Nara y L-Gante en unas reposeras a orillas de la pileta descubierta del hotel. “Ella lo mira con cara de enamorada. Están todo el día de la mano en la pileta y la que me lo manda, que es una huésped del hotel, me pone que están muy enamorados, que no paran de darse besos”, afirmó. Yanina Latorre.

“Eso no es una postura, ni es un juego, ni es un chiste. Yo les dije que ella no puede más hace dos años”, afirmó la panelista, quien indicó que Wanda está enamorada del cantante.

