Migue Granados se enojó al aire con una oyente por un repudiable comentario

Migue Granados protagonizó un tenso momento al aire cuando se enojó con una oyente por usar una frase repudiable al referirse a las personas con capacidades diferentes.

El conductor e influencer estaba dialogando con la mujer con total normalidad hasta que, en menos de cinco segundos, arruinó todo.

En el programa "Soñé que volaba" que conduce Migue Granados junto a Sofi Morandi y Lucas Fridman, le pidieron a sus oyentes que se comuniquen con ellos para contar ciertas anécdotas relacionadas con el trabajo.

La incómoda situación que vivió Rosina con Joel en la casa de Gran Hermano: "No es no"

En ese momento, una joven se identificó como una empleada que siempre había sido considerada problemática por saber y hacer valer sus derechos laborales. Durante su relato, mencionó haber trabajado en una concesionaria de la que luego echaron, donde, al encontrarse en periodo de prueba, consultó sobre las condiciones de su contrato en caso de superar los tres meses. Ante su pregunta, el dueño del negocio manifestó no saber sobre el procedimiento.

Pero cuando menos lo esperaban en el programa, la oyente expresó: "le dije: contratan a todos downs que nadie preguntan", lanzó, obligando a frenar el programa rápidamente.

"Te tendrían que haber echado antes por pelotuda", manifestó Granados con mucho enojo, y añadió: "cortale a esta idiota".

“Disculpen, lejos de hacerme el moralín. No fue ni una busqueda de hacer un chiste de mal gusto, como incluso suelo hacer. Fue directamente desubicado, y no puedo dejarlo pasar al aire. Por respeto. Reitero, no tuvo premisa de chiste siquiera, fue solo desubicadísimo”, explicó más tarde el humorista en su cuenta de X.

Gran Hermano censuró a Furia tras la fulminante a la chubutense Denisse y estalló el escándalo