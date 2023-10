Mauro Szeta reveló un detalle de la intimidad con su esposa y desconcertó a todos. El reconocido periodista de policiales, quien lleva adelante una relación con Clarissa Antonini desde hace 17 años, sorprendió y compartió una situación particular de su vida privada en el programa Cortá por Lozano.

“Hace mucho tiempo que no dormimos juntos con Clarissa. Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, señaló.

“Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía”, agregó el periodista.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Asimismo se refirió a la idea de dormir en pareja y le restó importancia. “Creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”, aclaró.

“¿Para qué estar discutiendo sobre quién se duerme primero? Los horarios son distintos, por lo que decidí irme a dormir a la cama chiquita, tranquilo”, señaló.

“Anoche, por ejemplo, me quedé con ella hasta las cuatro de la mañana y después me fui. Es que les pongo un ejemplo: yo me pongo a mirar TikTok a la madrugada ¡Y no la dejo dormir si empiezo con eso!”, concluyó el periodista.