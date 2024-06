Matiás Alé ganó un Martín Fierro y en vivo ante miles de personas incomodó a su joven novia con su festejo

Un momento inesperado y lleno de emoción se vivió durante los Premios Martín Fierro Federal cuando el conductor Matías Alé, sorprendió a todos al proponer matrimonio a su novia, Martina Vignolo, en pleno escenario y durante la gala.

Lo hizo tras ganar en la categoría Labor Animación Masculina por su participación en el programa Showbeach de la televisión de Villa Carlos Paz, en el momento de los agradecimientos.

El actor, visiblemente emocionado, dedicó unas palabras en las que compartió sus experiencias difíciles y mencionó a su pareja, que no podía contener las lágrimas por su triunfo. O tal vez por lo que veía venir.

En medio de su discurso, le pidió a Martina, una joven de 22 años y profesora de educación física, que se convirtiera en su esposa.

"Es un sueño cumplido. Te he soñado durante 25 años, Martín Fierro. Hace 27 años perdí a mi papá, pero hoy lo siento presente en este reloj, de color azul y oro", expresó Alé con emoción.

“Este programa existe desde hace 15 años y decidieron incluirme, aunque no sé por qué, ya que siempre fui un invitado. He esperado 25 años para este momento. Gracias mamá, te amo. Quiero compartir dos cosas más. En mi peor momento no recibí ningún premio. No soy un ejemplo a seguir, pero para todos los que nos están viendo desde sus hogares, esto era un sueño para mí”, añadió, conmovido.

“Nunca imaginé que estaría en este escenario. A todos los que han caído en algún momento, les digo que, más allá de si el premio es un Martín Fierro, siempre hay oportunidad de levantarse y alcanzar un reconocimiento como este”, destacó, antes de dirigirse a su novia, quien seguía emocionada en su mesa.

“Está Martina allí. Creo que esto nunca se ha hecho en un Martín Fierro y yo lo haré. Prometí que si ganaba te preguntaría si querías casarte conmigo”, declaró de repente mientras Guillermo Andino, conductor de la ceremonia junto a Pamela David, animaba a la joven a subir al escenario.

Luciendo un vestido negro y visiblemente conmovida, Martina se unió al actor en el escenario y él pidió a la audiencia unos momentos más para hacer su solicitud.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, has estado a mi lado, te has embarcado en esto. Está mi madre. ¿Me ayudan a que me diga que sí? No sé cuándo, pero ¿te gustaría casarte conmigo?”, repitió. “Sí, por supuesto”, fueron las palabras de su novia, mientras se abrazaban y los presentadores sugerían un beso que nunca llegó.

Pero la historia no terminó ahí. Más tarde, en tono de broma en el escenario sobre la posibilidad de celebrar la boda en el mismo lugar, Matías se arrodilló para pedirle nuevamente matrimonio, ya que no había considerado ese detalle inicialmente, e incluso agradeció al periodista Cacho Rubio por regalarle una de sus “chalinas de la suerte”.