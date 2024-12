Como tiene acostumbrados a los distintos programas de “chimentos” y entretenimiento, Marixa Balli recordó una “anéctota” no feliz durante un viaje internacional. Se trató de un duro enfrentamiento que quiso reservar, pero que finalmente se conoció la dientidad de la otra implicada.

Todo comenzó cuando Balli, en complicidad con Martín Cirio (La Faraona), compartió una anécdota ocurrida durante los preparativos para el show Odisea, liderado por Marley. “Me acuerdo una vez, no voy a decir quién, íbamos a hacer Odisea con Marley, una persona que yo quiero mucho”, empezó relatando la panelista de LAM. Sin embargo, lo que parecía una historia más, terminó revelando una enemistad que perdura hasta el día de hoy.

Según relató, la tensión comenzó en un vuelo compartido entre Balli y esta figura. "Íbamos tipo un charter, y una grita: ‘Si me hubieran avisado quién viajaba, no viajaba. A ver si nos pasa algo, una cosa así’”. Ese comentario desató la furia de Marixa, quien no dudó en enfrentarse. “Yo me levanté, en el medio del vuelo, y le digo: ‘¿Qué te pasa la con… de tu hermana? ¿Qué te pasa insegura? Pero, qué te pasa, por qué no te tiras directamente’”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

La intriga del público y de Cirio creció al escuchar la historia. Cuando el streamer le pidió que le susurrara el nombre, Balli accedió. Sin embargo, Pepe Ochoa capturó el momento en video y expuso la revelación en redes: la figura de la que hablaba era Panam.

“Nooo, yo pensé que era buena leche”. Mientras que Marixa cerró con su característico tono directo: “Pero le va bien. Viste que a los conchu… a veces les va bien”.

Si bien quedó a las claras el paso del tiempo sobre aquel conflicto, al parecer, las rispideces no han sanado del todo.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Con información de Minuto Uno, redactado y editado por un periodista de ADNSUR