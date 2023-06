María Becerra es una reconocida cantante que durante los últimos años ha crecido exponencialmente. El pasado 23 de junio, lanzó su nuevo tema y videoclip llamado Corazón Vacío.

La canción rápidamente fue furor y superó los 10 millones de reproducciones en YouTube. En este sentido, Martín Pérez Di Salvo, streamer y conocido en el ambiente como Coscu, reaccionó a la canción. Sin embargo, lanzó una llamativa frase y puso en cuestión su autoría. "¿La escribiste vos?", señaló.

María Becerra, no se quedó callada, utilizó su cuenta de Twitter y fulminó al streamer.

QUÉ DIJO COSCU

Al escuchar el nuevo tema, Coscu reaccionó a la canción. “Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que”, decía una frase de la canción. De esta manera, sostuvo que esa frase fue escrita por otros artistas como Lit Killah o Duki.

“¿Nos contestaría María Becerra si nosotros preguntamos abiertamente quién lo escribió? No mientas, ¿lo escribiste vos? Si lo escribiste vos, sos buenísima. Si no lo escribiste vos, sos buenísima igual”, agregó.

LA FURIA DE MARÍA BECERRA

“Contestó públicamente a Martín Pérez Di Salvo, que preguntó si la barra “yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que” la escribí yo. La respuesta es si, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xross y yo. No entiendo xq aún les sorprende o dudan de si yo escribo”, explicó en su cuenta de Twitter.

Además, cuestionó que escuchan una “barra buena” y “automáticamente confirman que la escribió un hombre”.

“Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”, agregó.

En tanto, Coscu intentó bajarle el tema a la discusión y aclaró que “María tiene mil barras buenas y siempre las destaque, pero está en particular me hizo acordar a Lit Killah y dije que pudo haberla escrito el y después miro a la cámara y jodo, pero para que la reacción sea más divertida”.

“Nunca pensé en ofenderla, porque de verdad siempre digo que es mi artista favorita. No puedo creer lo que escalo esto, siempre dije que maría es mi artista favorita, se que escribe como una bestia, simplemente me sonó a litkillah, me hizo acordar a él y quise meterle onda a la reacción”, remarcó el streamer.

“Si se malinterpretó pido disculpas a todo su fandom y sobre todo a ella. Que es una artista que admiro desde antes que saque su primer tema y que siempre apoye y apoyare. Porque la vi crecer desde 0”, cerró.