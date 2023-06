En su programación diaria, Los 8 escalones se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento -de preguntas y respuestas- más visto de los últimos años. Guido Kaczka, su conductor, le da la bienvenida a sus concursantes y son muchas las veces que -durante la transmisión- gana la emoción detrás de cada historia de los participantes.

Este fue el caso de María Soledad del Amor, quien, sin buscarlo, se ganó la atención de todo un estudio de televisión al contar su experiencia de vida.

“María Soledad, que dijo que es vidente, médium. Bueno, que sabe la vida de las personas que tiene alrededor”, fueron las palabras de presentación del conductor, a lo que ella contestó: “A ver, no vine a trabajar, vine a jugar”, acotó entre risas.

Y continuó: “A ver, sí, también si me tirás una fecha te hablo de tu vida sí. Si alguien me tira su fecha de nacimiento puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”, detalló la joven, sobre sus conocimientos.

En relación a su actividad de “médium” y ante la insistencia de Guido, Soledad explicó que "En realidad es el mismo plano, a ver, si están acá, es porque estamos en el mismo plano, pasa que no están en este plano físico”.

“Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos: están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”,señaló sobre las distintas variables, para luego inmiscuirse en una experiencia personal.

En ese momento, y aprovechando el contexto de la conversación, María Soledad recordó: “Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y ¿viste cuando te dicen ‘vi la luz’? sí”, expresó con visible emoción.

“Sí, me pasó. Estamos hablando de terapia intensiva”, explicó, y Guido le preguntó si había visto la famosa “luz blanca”, a lo que ella aclaró: “No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”.

Luego de escuchar su vivencia, de primera mano, el conductor reflexionó: “Ojalá, María Soledad, las personas que queremos...” y ella lo interrumpió: “Están en paz. Sí, yo cuando hablo con ellos, los únicos que… De tres personas, dos de las que se suicidan se arrepienten. Así que sépanlo, si están en sus casas... yo que tengo la posibilidad... sí, es un alma que queda muy en pena, pululando por ahí”.

Un profundo silencio recorrió el estudio ante sus declaraciones, caras pensantes ante tan llamativas palabras y en ese instante, el conductor retomó el juego.