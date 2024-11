María Becerra le cebó mates a Paris Hilton: el video que revolucionó las redes

El mes pasado, en septiembre, Paris Hilton sorprendió a sus seguidores al lanzar su álbum Infinite Icon, el cual incluye una colaboración con la cantante argentina María Becerra. La mediática estadounidense invitó a Becerra a ser parte de la canción "Without Love", que ocupa el puesto número 11 en este trabajo compuesto por doce pistas.

Producida por la famosa artista Sia, la canción combina un estilo de pop de los años 2000 con la esencia del electropop, el género predilecto de Paris. En esta melodía, las letras giran en torno a la experiencia del primer amor, un viaje emocional en el que las protagonistas descubren el sentimiento y renuevan su autopercepción a través de la persona que aman.

El lanzamiento de la canción fue acompañado de un videoclip vibrante y colorido, pero la sorpresa más reciente llegó cuando María Becerra publicó en sus redes sociales un simpático video del detrás de escena, donde se la ve compartiendo un mate con Hilton.

María Becerra reveló cuántas veces tuvo sexo en este último mes y dejó a todos con la boca abierta

Mientras preparaba la tradicional infusión argentina, Becerra le preguntó a Paris: “¿Alguna vez probaste el mate? ¿Sabés lo que es?”. A lo que Hilton respondió con una mirada curiosa, y la cantante le ofreció la bebida, diciendo: “Es una infusión de Argentina, que todos tomamos. ¿Querés probarlo?”.

La famosa heredera de la cadena Hilton, algo desconcertada, preguntó: “¿Es como un té?”. “Sí, es como un té”, le explicó María, quien además le mostró cómo tomarlo correctamente.

Hilton, entonces, sujetó el mate y de manera algo torpe sacó la bombilla, lo que provocó la risa de Becerra. “¿Qué es esta parte?”, preguntó la estadounidense, sorprendida. “No, no. Eso debe ir allí. En ese lugar y no se debe mover. Luego lo tomas desde allí, pero está caliente”, le aclaró María, señalando la punta de la bombilla. Finalmente, Paris sorbió el mate y aprobó el sabor: “Está bueno”, comentó. Con una sonrisa, María le respondió: “¿Está bueno? Entonces está aprobado”.

Un participante de la serie que es furor "Love is Blind Argentina" denunció a la plataforma de streaming

“¡Está muy caliente!”, exclamó Hilton tras probar el mate. “Mate. Spill the mate, me gusta... ¿Dónde lo consigo?”, preguntó la estadounidense, visiblemente intrigada por esta nueva bebida. “Vas a un local argentino y pedís por un mate”, le explicó Becerra, quien le prometió: “Te voy a visitar y lo voy a conseguir allá, en Argentina”.

En la canción que ambas artistas grabaron, María Becerra canta: “Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”.