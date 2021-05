Marcelo Tinelli habló sobre los casos de coronavirus en Showmatch

El conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter un comunicado en el que aclaró que los casos positivos en su programa no se dieron "de forma simultánea como producto de una negligencia" sino "alternadamente en las últimas semanas", incluso desde antes de que su programa saliera al aire.

“A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire”, comenzó diciendo el presentador de El Trece.

Y aseguró: "En cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”.

“No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística", aseveró en otro párrafo.

Y concluyó: "Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”.

Este martes, la periodista Marcela Tauro comunicó en "Fantino a la tarde" por América: "Tengo confirmados seis casos de covid positivo en el programa de Marcelo Tinelli".

Y amplió: "Son bailarinas y Guillermo Hoppe y su mujer, que es productora de LaFlia. Ojo, no es Federico que es el productor ejecutivo, aclaro sino Guillermo. Son contagios en el grupo y me dicen que serán reemplazadas las bailarinas y la productora, que no están yendo...", explicó.

Horas después, Ángel de Brito escribió en su cuenta de Twitter: “Son 9 casos positivos de Covid en ShowMatch, 6 bailarinas y 3 productores. Se aisló a todo el staff de bailarinas, y a todos los contactos estrechos de los 9 casos. Por suerte, todos con síntomas leves”.