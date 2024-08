Flor Peña se quebró en vivo al hablar del supuesto video con Alberto Fernández: "Yo le pedía la reunión"

Tras conocerse el video que muestra a Tamara Pettinato siendo filmada por Alberto Fernández en su despacho, durante la pandemia, el foco luego se corrió a las otras mujeres que habrían visitado la Quinta de Olivos para reunirse con el ex presidente durante la pandemia.

En ese marco, este lunes se difundió una entrevista para Urbana Play, donde la actriz Flor Peña se refirió a los rumores del supuesto video que circularía de ella junto al ex mandatario en un ascensor.

En la lista de visitas de la residencia figuraba el nombre de Florencia Peña. En más de una oportunidad, la actriz reveló que le pidió una reunión a Alberto Fernández para hablar de la situación crítica que estaban atravesando los artistas.

En las horas posteriores a la aparición del video entre la hija de Roberto Pettinato y Fernández, se llegó a rumorear que podría aparecer un video de Florencia en la Casa Rosada, en una situación comprometedora. En una nota con Andy Kusnetsof en Perros de la Calle por Urbana Play, la actriz rompió el silencio.

El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera, porque yo como por el lugar que ocupo en mi medio, me junto con un montón de hombres en reuniones; es solamente haciendo un pe…”, comenzó diciendo y en ese momento rompió el llanto.

Y continuó, "esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pe... O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que hasta el colectivo 60 me apoyó", siguió.

Además, Flor advirtió que dio pruebas que confirmar el motivo de su reunión con Alberto. "Yo mostré los chats que había tenido con él, donde yo le pedía la reunión y, en esos chats, está el motivo por el cual yo quería ir. Esto pasó hace tres años", aseguró.

“De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”. A su vez, la artista aseguró que es una “atroz mentira” el hecho de que existan y que en los próximos días se publiquen videos comprometedores en los que se la vea con Fernández.

Este viernes, Teleshow publicó los mensajes privados que intercambió la famosa con el ex Jefe de Estado, que dejan en evidencia la veracidad de sus palabras.

"Alberto perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias como siempre por tu cuidado y amorosidad”, le escribía Florencia en un mensaje directo de X.