El pasado sábado por la noche, Luciano Pereyra estuvo en la noche de PH e hizo un interesante repaso de lo que fue toda su carrera, desde sus comienzos hasta la actualidad. Sin embargo, su guión cambió de un momento a otro.

En una de las secciones del programa, los artistas realizan a un mano a mano para hacerse una pregunta, Luli Fernández le consultó sobre la versión que lo acercaba al periodista.

"¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?", le consultó la modelo.

"Absolutamente nada", respondió él artista. Y agregó: "No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman. Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión, mi vida sobre todas las cosas".

En la misma línea, ahondó: "Y también se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada. No me interesa mostrarla, por algo es privada".