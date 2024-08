Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores al mostrar el suplemento dietario que ingiere por día. En sus historias de Instagram, expuso una serie de pastilleros con píldoras de diferentes colores y, en compañía de su hija Matilda, explicó en detalle el cronograma.

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Esta es la de Matu. Ya agarraste las de la mañana”, describió, al ver que faltaba uno de los comprimidos en el casillero correspondiente. “Sí”, contestó Matilda, atenta al relato de su madre. “Ella toma tres a la mañana, otras tres a la tarde y una a la noche. Le quedan cuatro más”, continuó la actriz, mostrando en primer plano el pastillero de la nena.

Luego, Luciana pasó a enumerar sus dosis, mientras su hija realizaba distintas acotaciones: “Mamá tiene estas, que son bastantes. Tengo seis a la mañana. A la media mañana tengo tres más. Después tengo cuatro para la tarde y dos más a la noche”. Un total de 15 comprimidos diarios para apuntalar su alimentación.

En otra oportunidad, la modelo había respondido algunas preguntas de sus seguidores que la consultaron por los “permitidos” que tiene su hija en un contexto de alimentación estricta, con la preponderancia de frutas y verduras y la ausencia de gaseosas. Y Luli respondió sin rodeos: “Algunos, como todos los niños... Pero come muy sano. En casa, las golosinas no existen, solo en los cumpleaños”, expresó.

Luciana tuvo a Matilda el 15 de diciembre de 2017, luego de un proceso de inseminación artificial y como madre soltera. Y cuando la niña ya tenía cuatro años, le preguntó por qué no tenía papá. Con su sinceridad habitual, la modelo confesó cómo se desarrolló aquel diálogo íntimo entre madre e hija. “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes”, dijo durante una nota con el medio chileno Las Últimas Noticias. “Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”, agregó.