En agosto de 2024 y, luego de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, el nombre de Luciana Rubinska se hizo viral en las redes sociales.

En este sentido, los usuarios se hicieron eco de una supuesta relación entre la famosa periodista y el expresidente.

Según trascendió, Rubinska había sido señalada como otra de sus supuestas amantes tras la filtración del video en el que se ve al exjefe de Estado junto a Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada.

Al igual que hizo Florencia Peña en el programa de Andy Kusnetzoff, Luciana Rubinska en aquella ocasión negó los rumores que la relacionaban sexualmente con el expresidente. “Desmiento totalmente. No tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad total es con la víctima”, expresó en A la Barbarossa.

LUCIANA RUBINSKA NEGÓ LAS VERSIONES DE ROMANCE CON ALBERTO FERNÁNDEZ

Esta semana, la periodista de ESPN brindó una entrevista en el streaming de Bondi Live, donde Ángel de Brito no dudó en preguntarle por los rumores que surgieron tras el escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos.

Precisamente, la comunicadora no tuvo filtros y, de forma contundente, afirmó que “no salí con Alberto Fernández. En un momento alguien dijo algo sin nombrarme, insinuando”.

En este sentido, Rubinska reveló que el rumor no solo era falso, sino que ni siquiera conocía la residencia presidencial, ya que "no conozco Olivos, no me senté en un sillón. Sí lo entrevisté para un canal”.

Según manifestó, la periodista recordó que ese día ella “estaba en Ushuaia con mi novio, hijos, amigos y hermanos, todos en una casa. De repente, empiezan a llegarme mensajes de jefes y directivos que me preguntaban cómo estaba, y yo les dije: ‘Fantástico, estoy de vacaciones’”.

“En un momento entro a mi Instagram y comenzaron los comentarios. Ahí hilé los mensajes, cuando en redes se comenzó a hablar”, agregó y culminó con una reflexión sobre las redes sociales, comentando que estas deben servir como un espacio para difundir información falsa que puede afectar tanto su vida profesional como personal.