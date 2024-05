La reconocida escritora, actriz, performer y directora teatral argentina, Lola Arias, apuntó contra Luis Bradoni luego de tildarlo de “facho” en una entrevista para el Diario Clarín.

Durante el reportaje Arias aseguró que “no trabajaría" con Luis Bradoni porque "es macrista”.

“No trabajaría con una persona con la que tengo enemistad ideológica, a menos que quiera tener un facho arriba del escenario. Ahí puede ser”, dijo contundente.

Desde hace muchos años, Brandoni es militante macrista e incluso llegó a reunirse con el ex presidente. Su alineación política le ha llevado a tener algunos detractores en el mundo de la actuación y en la política.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Quién es Lola Arias

Lola Arias es una reconocida escritora, actriz, performer y directora teatral argentina, nacida en Buenos Aires en 1976.

Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático y teatro con Ricardo Bartís y Pompeyo Audivert.5​ Estudió también dramaturgia en Londres (Royal Court Theatre) y en Madrid (Casa de América). Fundó la Compañía Postnuclear, un colectivo interdisciplinario de artistas con el que desarrolla diversos proyectos de teatro, literatura, música y artes visuales. Con Ulises Conti compone música para sus obras.

Su obra es amplia y variada, incluyendo literatura, teatro, poesía, música, performances, cine y relatos en revistas y en diarios argentinos. Colabora con artistas de diferentes disciplinas en proyectos de arte, música y cine.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Sus proyectos transitan la frontera entre la ficción y lo real. En colaboración con el artista suizo Stefan Kaegi desarrolló proyectos de teatro documental como Chácara Paraíso o Airport kids.

Sus textos fueron traducidos a más de siete idiomas y se presentaron en festivales en todo el mundo, tales como: Steirischer Herbst, Graz; Festival d’Avignon; Theater Spektakel, Zúrich; We are here, Dublin; Spielart Festival, Munich; Alkantara Festival, Lisbon; Radicals Festival, Barcelona: Under the Radar, NY. Y en espacios de arte como: Red Cat LA, Walker Art Centre Minneapolis, Museum of Contemporary Art Chicago.

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

Recientemente ganó el Premio Internacional Ibsen 2024, el más importante en el mundo y ahora estrenará en Buenos Aires una obra con ex convictas en escena.