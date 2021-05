Es reciente el escándalo que Horacio Cabak protagonizó con su mujer, quien lo acusó en público de infidelidad, a partir de ese momento comenzó la pesadilla para el conductor. No pudo esquivar la persecución mediática en la que se conocieron intimidades de su vida privada, hechos que el modelo no estaba acostumbrado, en 30 años de carrera siempre había mantenido el perfil bajo.

Para ponerle un freno a los medios, Cabak decidió enviar una medida cautelar para evitar que los programas hablen de su separación con Verónica Soldato. Por eso llamó no se comprendía mucho la presencia del conductor en el programa PH: Podemos Hablar, donde habló del conflicto matrimonial.

Como se podía esperar, la participación de Cabak en el programa de Andy Kusnetzoff dejó mucha tela para cortar. En Intrusos, Rodrigo Lussich contó que el modelo habría llegado a un importante acuerdo con la producción para ir al programa de Telefe. "Por su presencia en PH, alguien le habría acercado un dinero... 50 mil pesos", reveló Lussich.

Según el conductor de Intrusos, para ir a PH Cabak también habría obtenido otros beneficios: “recibió regalos de la producción: 20 mil pesos para gastar en una cadena mayorista, 25 mil pesos en vouchers de diferentes marcas, una caja con seis copas de un aperitivo y una invitación para pasar dos noches en un hotel importante". Además el periodista contó que, como suele ocurrir en muchos programas, los invitados cobran una suma por medio de la Asociación Argentina de Actores, que varía entre 7 mil y 9 mil pesos. Un dinero que también le correspondería cobrar al conductor.

En cuanto a su trabajo, la participación de Cabak en PH, no cayó nada bien entre los integrantes de “Polémica en el Bar”, en el cual el modelo participa como panelista. "Están furiosos con él por dos razones. Por un lado, porque no quiere hablar de su separación. Y, por otro lado, porque no pidió autorización para ir al ciclo de Andy Kusnetzoff", cerró Lussich.

Este lunes, Horacio Cabak tuvo un enfrentamiento con sus compañeros de “Polémica en el bar” y argumentó su visita con un "no hablé de mi vida privada". Además dijo que en el programa de Andy Kusnetzoff hablaron "de cosas que podrían hablar ahora, dentro de 6 meses o antes".

El conductor se defendió de las críticas e insistió que nadie tenía que ofenderse porque él no habló de lo que pasó entre cuatro paredes con su esposa.