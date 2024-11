Este pasado lunes, Viviana Canosa asistió al programa que conduce Yanina Latorre y ambas lanzaron inesperadas confesiones sexuales.

El hecho ocurrió en No tiene solución, a través del canal de streaming Bondi Live, donde las periodistas tuvieron una picante charla que terminó sobre gustos en la cama.

En este sentido, Latorre comenzó hablando sobre su dieta y manifestó que “todas las noches media lata de atún, un huevo duro, media palta y cuatro o cinco tomates cherries. También largué el vino”.

Sin embargo, la panelista de LAM fue más allá y, sin filtros, lanzó: "Yo a todo le meto huevo, yo soy muy huevera. Pero el huevo de la gallina, el huevo del tipo no me lo como ni en pedo".

Sufre Enzo Fernández: aseguran que un famoso cantante comenzó "a escribirle" a Valentina Cervantes

“¿Qué quiere decir 'no me como el huev* del tipo'?”, preguntó intrigada Viviana Canosa. "No chupo huevos. ¿Vos chupas huevos?", le replicó su colega, recibiendo una contundente respuesta.

"Y... cuando tengo sí. ¿Cómo no vas a chupar huev**, bol***?", indicó Canosa. "Para. Una pi** te chupo, pero no el huev*," confesó Yanina.

“¡Pero imaginate una pi** sin huev*! ¡Es horrible! La pi** es con huev**. Pero no me los trago, no son las amígdalas. Vas jugando, para eso tenés la lengua, pero es un todo”, cerró Viviana Canosa, quien se viralizó a través de las redes sociales.

Con información de Mdzol, editada y redactada por un periodista de ADNSUR