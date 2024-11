Tras varios meses de idas y vueltas en la separación entre Emilia Attias y el Turco Naim, filtraron un audio del actor con una fuerte frase contra su ex pareja en medio de los trámites de divorcio.

El archivo lo presentó Yanina Latorre en LAM y aprovechó para lanzar contundentes frases contra él por haberla tratado de “chismosa” y asegurando que “no tiene nada que hacer”.

“La verdad que es duro, viste. Es duro, pero bueno, qué va a ser...”, comienza diciendo el ‘Turco’ con indignación por la ‘nueva vida’ de su ex.

Instantes después, Latorre continuó con más información del audio que se viralizó: “Son cosas que pasan. Por mi hija, yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá. Ver toda la secuencia de ella yendo de fiesta en fiesta, y yo bancándome la secuencia de los periodistas”,

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven, que sea feliz. Y bueno, es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que la otra persona esté feliz. Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador. Tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, concluyó.

Tras aproximadamente 20 años juntos, el actor y la modelo decidieron ponerle fin a su relación hace algunos meses atrás a raíz de que se dieron a conocer hechos de infidelidad.

Con información de LAM, redactada por un periodista de ADNSUR.