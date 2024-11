Esta semana, Esteban Lamothe reapareció y sorprendió a todos al revelar su noviazgo con una actriz que conoció en la serie “Envidiosa”.

En este contexto, el famoso actor no pudo evitar hablar de la foto cenando con Débora Nishimoto y manifestó que "subí una historia comiendo pastas. Es amor. Tuvimos sexo ya como 38 veces y comemos pastas, charlamos, pedimos helado."

Posteriormente, Lamothe indicó que "ella cocina increíble. Yo mañana le voy a hacer un puré con lomo al horno. Mañana en mi casa porque es una instancia muy pronta de la pareja".

"Sí, es mi novia, mi pareja. Duré soltero un mes. La vida para mí no tiene sentido si no tenés novio o novia. Tengo pareja desde que tengo 5 años", afirmó Lamothe, quien apostó una vez más al amor.

"He estado solo y no quiere decir que tener pareja sea a priori algo bueno porque también hemos tenido noviazgos de mierda, pero tengo 47 años, me conozco y sé que cuando me gusta, sigo adelante. Me gusta un libro que me dio y que me hace reír y se ríe de los míos. Me conozco y sé que cuando algo me gusta, sigo adelante", cerró el actor, quien atraviesa un buen momento profesional tras su participación en la exitosa serie de Netflix.