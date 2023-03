Lali Espósito y Ricardo Darín bailaron juntos en el cumpleaños de Fito Páez:"Dándolo todo"

El pasado sábado por la noche Fito Páez celebró sus 60 años rodeado de familias y amigos. Eugenia Kolodziej, su pareja, organizó una celebración sorpresa en un bar del barrio de Palermo donde asistieron más de 200 personas.

Todas las miradas se las llevaron Lali Espósito y Ricardo Darín que con sus pasos revolucionaron la pista. Bailaron al ritmo de Do Ya Think I'm Sexy, el hit de Rob Stewart. El video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

"Dándolo todo", escribió la intérprete de Disciplina en dicha publicación. "Los reyes de la pista”, destacó Florencia Bass, la mujer de actor, en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la grabación no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios se refirieron al baile, exigieron que los artistas hagan algún trabajo juntos y hasta especularon acerca de la cercanía de la ídola pop con su exnovio, Peter Lanzani quien también estuvo en la celebración.

“El vídeo de Darín y Lali bailando música disco me dio años de vida”, “Lali y Darín bailando son fantásticos”, “Lali y Darín bailando juntos que personas del bien“, “Lali y Darín bailando, nunca imaginé que necesitaba tanto este video jajaja”, “Lali y Darín los amo”, “Necesito que Lali y Darín trabajen juntos”, “Lo feliz que me hizo este video de Lali y Darín bailando”, “Son conscientes de que si Lali bailó con Don Ricardo, es que estuvo con ese grupo durante la fiesta, grupo donde claramente estuvo Peter”, fueron algunos de los mensajes que más se replicaron.