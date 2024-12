Cinthia Fernández vivió una tenebrosa situación paranormal en su local comercial y sorprendió a todos al dar los detalles en sus redes sociales. “Me da piel de gallina”, afirmó. La mediática lanzó una publicación en internet para contar el siniestro momento que vivió con sus hijas y generó la reacción de todos sus seguidores.

Fernández habló en Instagram y dio los detalles de todo lo que ocurrió. “Teníamos que hacer un par de compras en Escobar, Fran me dijo que quería ir al baño y fuimos al local”, comenzó diciendo.

De esta manera, reveló que fue a su local, un escape room y grabó contenido, pero vivió un momento impactante. “Llegué a la sala en la que se juega a la ouija con un tablero, cuando toco la puerta se empezó a abrir sola. Hacía un ruido espeluznante”, indicó.

“Lo cuento y me da piel de gallina. No había viento ni nada. Atrás tampoco había nadie”, explicó, visiblemente impactada. “¿Por qué se abre sola? ¡La con... de la lora!”, lanzó. “Creí que era una joda, pero miré las cámaras de seguridad y no había nadie”, agregó.

En tanto, los usuarios le advirtieron sobre los peligros de esos juegos. “¡No es un juego (ouija) y menos para niños”; "Preguntale a profesionales, no te metas", agregó otro usuario.

