La separación de Pampita y Roberto García Moritán en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del funcionario hacia la modelo sigue siendo tema en los programas de espectáculos, y fue en ese marco, que la modelo Valeria Mazza logró sortear una consulta incómoda.

La encargada de hacer la pregunta fue Paula Varela, quien aprovechó el móvil con la modelo con el programa Socios del Espectáculo y allí le preguntó sin filtros: “Dentro de las parejas van pasando distintas cosas. De hecho, ahora está muy de moda el poliamor. O dicen ‘35 años juntos, un cuerno se perdona’. ¿Ustedes pasaron por esos momentos? ¿Tuviste que perdonar alguna infidelidad?”.

Aseguran que García Moritán hacía de las suyas e invitaba a su secretaría "hot" cuando Pampita viajaba

Valeria Mazza, de 52 años y casada hace 26 con Alejandro Gravier, con quién tiene cuatro hijos, no titubeó en ningún momento a la hora de contestar: “No, no, no. Que yo sepa, no he tenido que perdonar nada. Creo que no podría perdonarlo tampoco. Porque uno dice, perdonás, pero no olvidás, y ya la relación se transforma en otra cosa”.

“Creo que esto es fundamental: si hay algo que no se tiene que perder en una pareja es la confianza y el respeto. Es fundamental. Son reglas de esas que no tienen concesión dentro del contrato”, explicó.

“Yo, por mi forma de ser, no podría seguir adelante con una relación si no tengo estas cosas básicas, más allá del amor y de la admiración”, concluyó.

Con información de El Tribuno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR