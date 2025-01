Este pasado lunes por la noche, Jenifer fue la más votada en el repechaje e ingresó a la casa de Gran Hermano, ocupando el lugar de Andrea.

Para sorpresa de todos, la jugadora regresó y fue recibida por Giuliano, con quien mantuvo un fugaz romance en su primera estadía en la casa.

Sin embargo, todas las miradas apuntaron hacia Chiara, su “amiga” y quien mantuvo una relación con el participante en cuestión desde entonces y hasta ahora.

LA TERRIBLE PELEA ENTRE CHIARA Y GIULIANO POR EL INGRESO DE JENIFER

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

En horas de la tarde, Chiara y Guiliano mantuvieron una violenta discusión luego del anuncio del esperado regreso de Jenifer al reality.

“¿Cuál es tu problema? ¿Para qué tenés que hablar en la cocina? ¿Qué estaban hablando?”, le preguntó la joven a su novio.

“Yo no estoy para este circo Chiara (...) Esto es lo que justo quise esquivar, así que gracias por confirmarme que siempre tuve razón”, le respondió él.

“Seguí haciendo estos papelones que vamos a quedar bien (...) Vos no tenés personalidad, no te la bancás por vos mismo, tenés que ir preguntándole a todo el mundo (...) Hoy voy a decir en vivo lo poco hombre que sos, porque eso es lo único que sos”, lanzó sin filtros la hija de Alejandro Mancuso.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Te metés en una guerra (...) vos sos un desagradecido, quedás muy mal con todo nuestro vínculo** (...) Yo te aviso, si esto termina así, vos preparate porque te hago la guerra. Acá lo di todo por vos, flaco (...) No hay nada que hablar, vos por segunda vez me has humillado acá adentro", sentenció Chiara mientras Giuliano la consolaba ante la presencia de Ulises.

Con información de Telefe y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR