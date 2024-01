Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, no se guardó nada y fulminó a Marcelo Tinelli con duras críticas.

Al cantante le consultaron si iría como invitado al “Bailando” luego de que la modelo Milett Figueroa, pareja del conductor, bailara una canción de la banda en el programa.

“No estaría nunca en su programa”, lanzó Noir al ser consultado durante una conferencia de prensa en Perú sobre la invitación de Tinelli al Bailando para que cantara la canción “Un finde”.

LA DURÍSIMA CRÍTICA DE EMANUEL NOIR A TINELLI

A pesar de lo que se esperaba, la respuesta de Emanuel sorprendió a más de uno: “No estaría nunca en su programa. No me interesa nada de esa persona, No soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y que no por un negocio, yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes”, arremetió el cantante en contra del conductor.

“Fui criado donde me enseñaron a ser frontal y ser sincero. Si somos (amigos), lo somos y si no somos amigos, crucemos la cera y dejémoslo ahí. Pero no crear una mentira mirando la cara del otro, sabiendo que esa (amistad) no existe”, concluyó Emanuel, quien claramente tiene una mala relación con Tinelli.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco del enfrentamiento. En X (ex Twitter), los internautas comenzaron a tomar partido por quién creen que tiene razón en la polémica,