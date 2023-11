La obra de teatro Amarte salió a escena al finalizar la pandemia, y este sábado llega a la última función, el último despegue en la cápsula espacial, que ubicará su base en Actitud Pandora.

Durante estos 3 años, la obra protagonizada por Mariela Garolini y Lisandro Barroso y dirigida por Esteban Sierra obtuvo menciones a Mejor Actriz de Comedia y Mejor Vestuario en la Fiesta Provincial del Teatro Chubut 2022. Además visitó escuelas, centros culturales y salas de diferentes puntos de la Patagonia.

Para los actores de esta historia, “Amarte” significó “una primera experiencia profesional”. Mariela, o en este caso bajo la interpretación de “Yolanda”, la actriz descubrió “sensaciones, sentimientos que tienen que ver con ese personaje, que son verdaderamente reales. Y eso es lo que hace al teatro más verdadero”, y valoró “Yolanda y Carlitos cobraron vida realmente”.

Por su parte, el director de la obra, Esteban Sierra, hizo hincapié en que se trató de “una reunión de diferentes experiencias muy gratas y diferentes, que no había tenido aún desde lo colectivo” y en lo personal, fue la primera dirección que llevó a cabo.

“La escucha de la actriz y el actor fueron fundamentales a la ahora de proponer cosas diferentes.Los imagino mientras hablo de esto y la obra la hicieron ellos, es hermoso porque creo que los tres hemos ido viendo cuánto ha crecido, el durante ha sido lo más lindo", valoró Sierra.

💖“El teatro no existe si no hay público, y que se sientan interpelados fue fantástico”

El conjunto teatral recorrió varias salas en la escena local y regional, lo que les permitió ver las diferentes reacciones, observar qué les ha pasado a la gente desde lo emocional. “Eso ha cobrado una fuerza emotiva muchas veces que a mí me ha tomado de sorpresa”, destacó el director.

“Si nosotros pudimos permanecer en el tiempo y el público siguió asistiendo, es porque algo bueno estaba sucediendo. No en un sentido exicitista, había una necesidad nuestra como artistas y del público también de ver teatro”, expresó Garolini.

Lisandro, o “Carlitos” en esta oportunidad, destacó que “la relación con el público fue mágica”. La obra tuvo un alcance de niños/as, adolescentes y adultos.

“La reacción de los más chicos, que son transparentes, son puros, y su interacción con los personajes, defendiéndolos, participando, opinando activamente en la obra fue muy lindo. Con los adolescentes también, porque hicimos funciones para escuelas, y la verdad que pensábamos cómo competir con el celular y la mañana. Y la atención, el respeto, las preguntas, y era muy interesante su devolución”, sostuvo.

🎭Fiesta Provincial del Teatro

“Estuvimos en el 2022 en el selectivo, fuimos con las intenciones de ver y vivir una experiencia diferente, de conocer otros elencos y qué se estaba haciendo en el resto de la provincia”, recordó Mariela.

La obra se trajo una mención a 'Mejor actriz de comedia', que la recibió Mariela Garolini, y ‘Mejor Vestuario’ de Pandora. “Volvimos felices, porque algo que empezamos a hacer tímidamente en pandemia se convirtió en algo que empezó a tener vida propia. A veces uno no tiene perspectiva de lo que está haciendo. La devolución de los jurados para nosotros fue un orgullo, no importa quién se trajo la mención, sino que la obra la trajo”, remarcó la actriz comodorense

En tanto, Lisandro destacó “fue el primer viaje que hicimos con la obra saliendo de nuestra ciudad, relacionándonos con otros elencos, estando a la mirada de un jurado y un público distinto”. “Fue muy nutritiva la experiencia de poder ver -como espectador- y la suerte de ir con dos trabajos. Pude volver a ver que se haya reconocido el trabajo de la actriz y el actor en escena", resaltó Sierra, el director.

🫂“Un trabajo colectivo que dejó todo de sí”

Este proyecto significó un “esfuerzo personal de cada uno para que se hiciera lo mejor posible”, valoró Garolini, y señaló que para eso suceda, recurrieron al trabajo de profesionales.

El equipo de Amarte estuvo integrado por:

Actuación: Lisandro Barroso y Mariela Garolini Dirección y técnica: Esteban Sierra Dramaturgia: Pablo Albarello Vestuario: Actitud Pandora y Movimiento Piruleta Accesorios: Perica Checa Voces en off: Gustavo Pardini y Luis Naya Diseño nave espacial: Taller Guanaco - Arquitecto Sebastián Ortega

Logística: Oscar Miranda y Coco Páez

Maquillaje: Selena Páez

Diseño Gráfico: Leila Barrientos

Fotografía: Martín Contreras, Daniel Sturbia y Coco Páez

🚀No es un adiós, es un hasta luego

Mariela Garolini (Yolanda): “Ser actor no es subirse a un escenario y decir un texto. Es poder expresar con cuerpo, con voz, con lo que somos, interpretar a ese personaje, y eso es lo que se logra. Nosotros pudimos crecer, pudimos hacer crecer la obra y a estos personajes que en este caso son Yolanda y Carlitos. Para mí Amarte fue un cable a tierra, de verdad y los siento mi familia”.

Lisandro Barroso (Carlitos): “ Amarte significó muchas cosas en nuestra experiencia teatral. Un trabajo colectivo a full. Fuimos alimentados de una obra tan linda, en la que aprendimos y nos ayudó a crecer relacionarnos con otras personas y con otros lugares. Ahora a trabajar nuevas producciones, a generar nuevo teatro, nuevo arte para la ciudad y para la región. A seguir viajando y esto que es tan lindo y genera otro plano con el público, con la gente”.

Esteban Sierra (director): “Haber tenido la oportunidad de ser parte de este proyecto, Amarte, que está llegando a su fin pero no se va a ir nunca más de mi piel, de mi ADN, de mis recuerdos, Porque me ha hecho mejor persona en un montón de sentidos y mejor teatrero. Es una obra que se puede repensar, analizar y puede crecer. En este momento nos despedimos, no sabemos hasta cuando, pero valoro todo ese trabajo que solamente se podría haber hecho en grupo. Está en pie gracias a toda esta gente que ha puesto todo de sí. Amarte da mucho amor, nos ha dado eso desde lo colectivo, y eso es lo que nos queda”.



🛸Último despegue

La función despedida de Amarte será este sábado 4 de noviembre, a las 22 horas, en la sala de Actitud Pandora (Viamonte 974).

“Toda la tripulación de saraza agradecen el cariño y acompañamiento en todos ustedes estos años intentando llegar a Marte! Los esperamos para partir una última vez juntos, desde la base donde comenzamos, Actitud Pandora”.

👉Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través del 2974161200.

Con imágenes de Carlos Díaz