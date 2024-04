La novia de Martín Ku discriminó a los seguidores de Gran Hermano y desató un escándalo: "Yo tengo..."

La edición 2023 de Gran Hermano sin dudas dejará su huella a raíz de los jugadores que le dieron su impronta a la casa más famosa del país.

Formar parte del programa más famoso del país puede significar mucho más que solo aparecer en televisión. Esta oportunidad puede abrir puertas, conseguir trabajos, impulsar la fama e incluso influir en las parejas de los participantes. Cada uno de ellos, de una u otra forma, puede emprender su propio recorrido a partir de esta experiencia única.

Sin embargo, no todos puedan controlar sus impulsos y una de las que terminó en el centro de la polémica fue la novia de Martín Ku.

LA NOVIA DE MARTÍN KU DISCRIMINÓ A LOS FANS DE GRAN HERMANO

Se trata de María del Rosario Sosa Unzaga, más conocida como Marisol, quien se hizo conocida por hacer campaña para el Chino y mostrarse -en su momento- a favor de Juliana "Furia" Scaglione. Pero todo se le terminó yendo de las manos.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

En las últimas horas, los fanáticos de Furia comenzaron a destratar a Marisol por cambiar de bando y manifestarse en contra de ella. En este sentido, la joven se defendió y discriminó a las personas que, por ejemplo, no cuentan con la posibilidad de comprar un iPhone o simplemente no usan el dispositivo de Apple.

“Mientras ustedes están acá bardeándome yo estoy cerrando un canje, estoy cerrando publicidad, estoy sorteando cosas de Apple... ustedes con sus Motorola no sé si pueden hacer lo mismo”, lanzó sin filtros.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Yo estoy acá, justamente ahora estoy usando una bombacha de canje, un pijama de canje. Realmente me dan pena, y no sólo por mí, sino por todas las personas que acosan. Ya ni siquiera le quiero decir amenaza, es un acoso cibernético”, agregó.

"No quiero hablar más del tema, me tienen hinchada los huevos. Dicho esto, quiero que sea un juego limpio, pero con ustedes no puede ser un juego limpio. Quiero un juego sano, competencia sana, no quiero gran amigo ni gran vivero. Pero... ¿Qué es esta violencia? Basta", lanzó.

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

"Ustedes la re viven... consíganse un laburo, un hobby, algo, no pueden vivirla tanto. En tres meses cuando termine esto ¿qué van hacer de sus vidas? Realmente me dan pena. Ya sé que me van a decir 'Ay, pena das vos que hasta tenés los calzones de canje'. ¿Y qué te importa a vos? ¿A vos te dan aunque sea un hisopo de canje? La verdad que no porque sos un sorete sin vida que lo único que hace es tirar mierda"., cerró.

MARISOL COMPLICÓ AL CHINO TRAS PEDIR PERDÓN

“Estoy enojada conmigo misma y con toda la gente que me dice cosas feas pero me fui al pasto. Me auto repudio. No quise lastimar ni denigrar a nadie”, señaló en un video que se viralizó.

Un trapero se llevará $48 millones por un show en la Patagonia: cobra el doble que Abel Pintos, Diego Torres y La Konga

Sus palabras no cayeron bien en los fanáticos de Gran Hermano y todas las miradas apuntaron al Chino, quien pasó a ser uno de los grandes favoritos a dejar el certamen en caso de llegar a una placa de eliminación.

Mientras que la joven comenzó a perder seguidores y su imagen decayó con el correr de las horas tras la salida de Catalina Gorostidi.