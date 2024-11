La mamá de Roberto García Moritán explotó de furia y liquidó a Susana Giménez por una terrible actitud. La mujer habló con la prensa sobre la famosa conductora de televisión tras la entrevista con Pampita.

Lucila Fernández Llanos, mamá de García Moritán, fue interceptada por un notero de espectáculos y allí habló de todo. En primer lugar, criticó a Susana y la trató de “maleducada” por atacar a su hijo.

“Yo no sé si esa mujer se quiso hacer la graciosa... patética. La verdad que una maleducada. Entrevistó a alguien sin estudiar el tema antes, aunque tuviera las preguntas escritas... no sé, está rara Susana”, comenzó diciendo.

En una tensa charla, Susana le dijo a Pampita que es "rapidísima" por ya estar de novia y le dijo "estúpido" a García Moritán

Asimismo, se refirió al insulto que tuvo Susana. “No lo conoce... y una ídola Caro que lo defendió”, agregó.

No obstante, luego se tomó un momento para lanzar una sutil crítica a Pampita por rehacer rápidamente su vida y tener una nueva pareja. “Qué poder de superación”, remarcó Fernández Llanos.

“Eso es su tema, pero me sorprendió bastante. Es un poco rápido, si estaba hecha pelota hace tan poquito... no sé, qué poder tiene de superación... pero bueno, me alegro”, agregó.

“No tengo relación con Carolina. Se enojó aquella vez que salí a hablar y le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando y la estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación por Anita”, indicó.

Se reveló la impactante cifra en dólares que cobró Pampita por la entrevista con Susana Giménez

Por último, habló sobre Roberto y aseguró que “él está bien, está pasándola como puede, mucho con sus hijos, que son su pasión. Está mejor, fue un golpe muy duro; lo hicieron pelota”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR