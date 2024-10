Luego de desmentir su romance con Lauty Gram, Eugenia “La China” Suárez sufrió un inesperado accidente doméstico el pasado fin de semana.

Mientras se encuentra trabajando está trabajando para “En el barro”, la secuela de “El Marginal”, la actriz fue trasladada de urgencia a una clínica tras ser atacada por un lagarto overo que vive en el patio de su casa.

“Pasaron cosas. Ignoren mis uñas, estoy grabando en una cárcel”, escribió La China, quien fue acompañada por su hija Rufina a la guardia.

“Ya salí de la guardia. No perdí el dedo por suerte, ahora les cuento”, publicó en su cuenta de Instagram, donde mostró sus heridas y llevó tranquilidad a sus fanáticos.

Por último, La China aclaró que tenía puesta la vacuna antitetánica y los médicos solo le dieron antibióticos. “El lagarto no lo hizo de malo, se defendió. Pobrecito, está bien. Lo vamos a seguir viendo por acá. Es su instinto, no lo hace de malo. Y el lagarto también se defendió, por eso me mordió a mí”, cerró.

