La casa de Gran Hermano es conocida por sus continuos conflictos y enfrentamientos entre los concursantes. En esta ocasión, toda la atención recayó sobre Brian, quien pronunció una frase machista que causó un gran revuelo tanto dentro como fuera del programa. Todo ocurrió durante una gala en vivo, cuando se enfrentó a Chiara Mancuso y Giuliano "Nano" Vaschetto, con quienes ya había tenido desacuerdos previamente.

Sin embargo, en esta ocasión, el vendedor ambulante fue más allá con un comentario que no pasó desapercibido. El conflicto había comenzado días antes, cuando Brian acusó a Chiara de traicionar su amistad con otra participante, Jenifer, para acercarse a Nano después de su eliminación. Durante una cena de nominados, la tensión aumentó y, en plena transmisión, el conductor preguntó sobre las diferencias entre Brian y Nano.

Fue entonces cuando Brian lanzó un comentario despectivo que desató la indignación: "Pobre Nano, él vino a jugar acá las primeras dos semanas; me parece que se equivocó de certamen porque vino a buscar chicas acá y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco".

Chiara no tardó en responder, señalando lo machista y ofensivo del comentario: "Tiene comentarios despectivos, diciéndome que como soy una mujer empoderada no puedo tener ganas de estar con Nano o hacer lo que quiera. Yo hago lo que quiero, y no quiero que me juzgue ni él ni nadie", afirmó la participante, visiblemente molesta.

El propio conductor del programa intervino para pedirle a Brian que aclarara la situación, pero este continuó con comentarios inapropiados que lo hundieron aún más. "Primero que nada, mi mujer es hermosa, la amo con toda mi vida, tiene un culo y tetas hermosas...", dijo, hasta que el conductor lo interrumpió para frenar su discurso.

La situación generó un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron el machismo de Brian y destacaron la firmeza de Chiara al responder.

Con información de MinutoUno