Un ex Gran Hermano confesó la gran traición que le costó la relación con su novia

Tras varias teorías e idas y vueltas, el ex participante de Gran Hermano 2024 Martín Ku reconoció que le fue infiel a su ahora ex novia Marisol, se auto-definió como “una mi*rda de persona” y explicó que su pareja lo encontró “con las manos en la masa”.

Martín inició al dar la noticia de su separación: “Ya no estamos más juntos. Venimos mal hace bastante tiempo. Nunca nos pudimos comunicar bien, siempre fue falta de comunicación”.

“Me mandé un montón de cag*das. Básicamente, le fui infiel y la verdad que de mi parte estuvo demasiado mal, muy mal, me puse muy triste, muy mal, muy angustiado porque obviamente perdí una persona muy importante para mí”, continuó Ku.

“De todas formas, quería terminar la relación desde hace mucho tiempo, pero nunca tuve los huevos de hacerlo” remarcó el ex participante y aseguró que una de las formas de “intentar concluir su vínculo fue“hablando de que no era feliz y ya no sabía cómo decírselo, pero nunca pude ser lo más directo posible”.

“Fui una mier*a de persona, lo sé y en privado le pedí disculpas. Ella lo quiso llevar a lo público y le voy a pedir disculpas nuevamente en público. Fui una muy mala persona, la traicioné, traicioné su confianza y me hago cargo de eso”, remarcó el mediático.

