El viaje de Martín Insaurralde a Europa junto a Sofía Clerici, terminó en escándalo. La situación no soló impactó en el político, que renunció a su labor como jefe de gabinete bonaerense, sino que también puso los ojos sobre su exesposa Jessica Cirio.

Luego de conocerse la denuncia en la que está incluida Cirio, se dieron a conocer rumores sobre su futuro laboral. La situación fue señalada por el periodista Beto Casella al frente del programa Bendita.

“No sé qué le puede caber a Jésica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto”, expresó en referencia al escándalo que explotó en los últimos días.

“Ponele que no a nivel Justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jésica Cirio. Yo creo que sí”, agregó Casella.

Tras el escándalo de Martín Insaurralde, la denuncia que sorprende a Jessica Cirio: ¿Qué pasó?

“Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando coconductora para La peña de Morfi”, reveló el periodista.