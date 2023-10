El polémico video de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici paseando en yate por Marbella

El ahora ex jefe de Gabinete de la Orovincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, está dando que hablar luego de viralizarse un video donde se lo ve paseando por Marbella (España) junto a la modelo Sofia Clerici a bordo de un lujoso yate.

El escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito hizo que Martín Insaurralde presentara su renuncia de forma inmediata al cargo. La renuncia fue oficializada esta noche a través del decreto 1815 publicado en el Boletín Oficial del distrito.

"El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceptó esta noche de manera inmediata la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de jefe de Gabinete de Ministros. El cese en el cargo fue ratificado por el decreto 2023-1815 y rige a partir del día de la fecha", señaló el Ejecutivo provincial en un comunicado.

Martín Insaurralde renunció a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires

La dimisión se produjo después de que se conociera públicamente un viaje que el ahora exfuncionario hizo junto a la modelo Sofia Clerici a Marbella, España.

Si bien no se precisa la fecha del viaje, en los posteos de Clérici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, se pueden ver fotos junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo navegando por el Mediterráneo.

Tras la polémica con Martín Insaurralde, Axel Kicillof anunció que busca eliminar la Jefatura de Gabinete

Desde el entorno de Insaurralde difundieron un comunicado en el que éste explicó: "Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia".

Insaurralde arribó al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años.

Al conocerse el hecho, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron en redes sociales la actitud de Insaurralde.

"Bandido", el yate en el que Insaurralde y Sofía Clérici pasearon por Marbella

Desde el Ejecutivo bonaerense indicaron que por ahora "no hay reemplazo", y adelantaron que el Gobernador analizará cómo continuará la situación de la Jefatura de Gabinete en las próximas horas.

La declaración jurada de Martín Insaurralde

Las finanzas de Martín Insaurralde comenzaron a cobrar centralidad este mes desde que se divorció con Jesica Cirio, con quien comparten una hija. Desde el canal televisivo LN+, habrían insinuado que el funcionario se abrió una cuenta off shore desde donde transfirió U$S 22 millones a Cirio para separarse en buenos términos y que no trasciendan cuestiones vinculadas a su intimidad.

En ese marco de contar con dinero en negro, sus gastos pueden explicarse dado que sus presentaciones judiciales señalan que no podría destinar tales montos en regalos y viajes de lujo con salario como funcionarios público. Es por ello que avanza un pedido de presentación judicial de sus bienes, que podrían implicar en una causa por enriquecimiento ilícito.

Sofía Clérici después del escándalo con Insaurralde: "Para que sepan..."

A pesar de eso, en el 2021, año que dejó la intendencia de Lomas de Zamora para asumir como jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde presentó una declaración jurada donde expuso que su sueldo era de $1.045.940 millones por sus funciones en la gestión provincial bonaerense. El sueldo registrado como jefe comunal lomense era aún mayor: $2.754.078 millones.

Además, en su declaración jurada, Martín Insaurralde precisó contar con dinero en efectivo fuera del sistema bancario por $300.000, más dos cuentas en pesos: una con $326.744,15 y otra con $8.844,39. Su patrimonio incluiría a su vez una casa en Lomas de Zamora con valor fiscal de $10.600.371,89 y una sociedad anónima con bienes por $6.479.853,72.