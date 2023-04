Luciano Pereyra quedó en el ojo de la tormenta luego de una serie de polémicas declaraciones por parte de su ex novia, Milca Gili.

La mujer publicó un libro llamado “Oscura”, una novela que cuenta con varias partes autorreferenciales. Uno de los temas que aborda la modelo en el libro es la relación que tuvo con el reconocido cantante, a quien describe como alguien narcisita y acusa de haber ejercido violencia psicológica sobre ella.

En Intrusos (América TV), Laura Ubfal resumió de qué trata dicha publicación."La verdad que las cosas que dice Milca sin nombrar a Luciano Pereyra en el libro, porque el personaje de ficción es Nacho, sorprenden. Tuvieron una relación de 5 años, y reconoce un Luciano celoso, que la aleja de los demás, que no deja que se vista como ella quiere y todo lo malo que sabemos de esa violencia escondida", explicó la periodista.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Por la misma emisora televisiva, Gili habló de su libro y de la relación con Luciano. "Me banqué muchas. Lo que quiere un celebrity es meter a su mujer en un country, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra", deslizó la joven.

"Todas las personas que hayan salido con un narcisista me van a acompañar un poco en lo que es, este libro, porque el ego te lleva a la locura. Yo sufrí mucho el ego y la soberbia", remató.

Gili a su vez, relató cómo fue que el cantante supuestamente empezó a dominarla. "Lo que habla del sometimiento es un poco decir: ´dejá, yo te ayudo´, entonces no pensás por vos misma y así empiezan un poco a anularte", expuso.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

En ese sentido, hizo una autocrítica: "Yo tengo mucha responsabilidad de haber seguido intentado buscar ese amor cuando ese amor no era. Y de haberme quedado. Yo también tuve mucha culpa", agregó y remarcó que “yo escucho a todas las chicas que dicen: ´demandé a mi novio millonario´. A mí me dejaron tres bolsas de basura en la puerta de mi casa. ‘Hacé terapia y volvé a laburar sola...' Yo me las banqué realmente a todas”.

El octubre de 2021, una situación se volvió viral: Luciano Pereyra le envió a varias indirectas a su exnovia en el video de la canción "¿Para qué quieres volver?". Además de que el clip estuvo protagonizado por Cande Ruggeri -que tiene un parecido innegable con Gili-, el oriundo de Luján se encargó de alimentar los rumores con una foto en la que muerde el envase de un alfajor "Milka".

Un trapero se llevará $48 millones por un show en la Patagonia: cobra el doble que Abel Pintos, Diego Torres y La Konga

Dos años después, la escritora de Oscura describió esa actitud que tuvo el artista. "Él tenía varias de esas moviditas así. Yo las llamo terrorismo psicológico", indicó. Y sentenció: "En su momento lo asumía, me llegaba, me hacía mucho daño pero no hablaba. Y ahora hablo".