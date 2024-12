La emoción de Iván de Pineda al ganar el Martín Fierro de la Moda de Oro 2024: "Un reconocimiento inesperado"

Iván de Pineda no podía creer lo que veía cuando, junto a Valeria Mazza, abrió el sobre que contenía el nombre del ganador del Martín Fierro de la Moda de Oro 2024. El conductor de Telefe se convirtió en el afortunado galardonado con este prestigioso premio.

"Es completamente inesperado. Estoy muy agradecido a APTRA. La moda me ha brindado satisfacciones tanto personales como profesionales en un camino que comencé sin saber, hace más de 30 años, cuando soñaba con ser abogado o diplomático", comentó Iván tras recibir el premio de manos de Carolina "Pampita" Ardohain, la ganadora de la edición anterior.

El conductor aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a todas las personas con las que compartió su carrera en el mundo de la moda.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

"La moda me ha permitido viajar por todo el mundo, y por eso agradezco a todos los que estuvieron a mi lado desde mis inicios, a las agencias, los bookers y a todos quienes me apoyaron en este camino. Mi familia y amigos también han sido fundamentales, siempre me dieron su respaldo desde que comencé muy joven", destacó.

De Pineda también dedicó unas emotivas palabras a su pareja, Luz Barrantes, a quien cariñosamente llama "La Pocha". "Ella está conmigo desde hace 26 años y siempre me apoya", afirmó. Además, no olvidó agradecer a su equipo de Telefe, donde conduce el programa Escape Perfecto.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Por último, el conductor reflexionó sobre el papel de la moda en la televisión argentina. "Es importante destacar la moda en nuestro país y en la televisión. Es un punto de unión fundamental", concluyó, haciendo una invitación a todos a no perderse el último programa de Susana Giménez, que se emitirá el domingo 9 de diciembre por Telefe.