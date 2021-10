Una participante de Bake Off sorprendió al jurado, a sus compañeros y a la audiencia durante la emisión del programa del pasado lunes, al revelar que tiene un tumor en la cabeza.

Su duro testimonio se dio en medio de las devoluciones, en un contexto donde los participantes debían preparar una torta de dos pisos, con dos bizcochuelos, dos rellenos y decoración campestre, y con una historia por la cual los pasteleros quisieran celebrar.

Tras presentar su preparación de limón y torta galesa de naranja con arándanos rojos, castañas y maní con crema vegetal, y luego de ser consultada por su celebración, Paula Paternoster se quebró.

“Es una torta que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados”, comenzó.

Y sumó: "En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro. Tengo un adenoma hipofisario, es beningo pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana”.

En ese sentido, reveló que conoció la noticia "en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar".

"Ahí le metí un montón a la pastelería (...) En este camino la medicina no siempre tiene respuestas inmediatas y fui a una persona que me recomendaron y me dijo ‘vos tenés alma de podio, sos una ganadora. Si abren la inscripción a Bake Off, anotate porque tenés todo para ganar’”, sumó.

Y cerró: "Mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá. Estoy muy feliz, y estoy muy orgullosa de mí también”.